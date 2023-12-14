هيئة تنمية المجتمع تنظم المعسكر الشتوي «نسائم شتوية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة تنمية المجتمع، انطلاق فعاليات المعسكر الشتوي «نسائم شتوية»، والذي يهدف لاستثمار فترة الإجازة المدرسية الشتوية لـ 239 طفلاً، بين عمر 7 و12 عاماً، وشغل أوقات فراغهم بطريقة ممتعة ومفيدة، تكسبهم مهارات جديدة، ترسخ لديهم مفاهيم الثقافة المحلية، وقيم الهوية الوطنية.

وتمتد فعاليات المعسكر حتى 21 ديسمبر الجاري، في كل من مركز البرشاء المجتمعي بدبي، ومركز حتا المجتمعي، ومجلس الخوانيج، بما يسهم في مشاركة أكبر عدد من الأطفال في فعاليات وأنشطة المعسكر.

ويمتد البرنامج اليومي للمعسكر من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ويتضمن حلقات تعليمية وترفيهية، تتنوع بين أنشطة رياضية وموسيقية وفنية، وتعليم أساسيات الخياطة، والرسم وصناعة الحلويات، فضلاً عن فعالية خاصة تقام في اليوم العالمي للغة العربية، الموافق 18 ديسمبر، لتعزيز انتماء الأطفال للغة الضاد، وتشجيعهم على تطوير قدراتهم في المطالعة والكتابة.

كما سيتضمن المعسكر أياماً مفتوحة للترفيه والمسابقات، ولتعزيز الجوانب الاجتماعية لدى الأطفال المشاركين وأسرهم.



وأشار حريز المر بن حريز المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، إلى أن المعسكر يأتي ضمن خطط الهيئة لتعزيز الفعاليات والأنشطة المجتمعية الموجهة لأهالي منطقة حتا، فضلاً عن سعي الهيئة إلى تطوير قنوات للتواصل مع مختلف شرائح الجمهور، بما في ذلك الفعاليات والمعسكرات الدورية للأطفال والشباب، مؤكداً أن نقل المعرفة وبناء المهارات والقدرات، ركيزة أساسية لبناء جيل المستقبل.

وقال بن حريز: «تعمل هيئة تنمية المجتمع على تطوير منظومة تنمية مجتمعية مستدامة، ترتكز بشكل أساسي على بناء الممكنات، سواء المتعلقة بدور أفراد المجتمع أو الخدمات المقدمة إليهم. وتلعب المعسكرات الشتوية والصيفية دوراً هاماً في الوصول إلى الأطفال والناشئة، وصقل مهاراتهم، وتنمية قدراتهم، فضلاً عن ترسيخ ثقافة نقل المعرفة من الخبراء إلى الجيل الأصغر سناً، لبناء أجيال متسلحة بأفضل المهارات والقدرات، تسهم في مسيرة التنمية».

يشارك في فعاليات وأنشطة المعسكر العديد من الجهات الحكومية، بما في ذلك شرطة دبي، والأمين، وإسعاف دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومركز حمدان بن محمد لأحياء التراث، والصكوك الوطنية، ونادي حتا، و«حتا كاياك».

كما يشارك في تنظيم المعسكر، فريق روح الاتحاد التطوعي، وفريق نبض الإمارات التطوعي، تماشياً مع حرص الهيئة على تعزيز الفرص التطوعية التي تسهم في تنمية مهارات وخبرات المتطوعين، من خلال المشاركة والإشراف على الفعاليات المجتمعية.

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