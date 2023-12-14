اختتام عروض عيد الاتحاد الـ 52 باستخدام تقنيات مبتكرة

المصدر: دبي - وام

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أعلنت لجنة تنظيم عيد الاتحاد الـ 52 للدولة عن اختتام فعاليات وعروض عيد الاتحاد لهذا العام بنجاح، حيث تضمن الحدث مجموعة من العروض المذهلة في مدينة إكسبو بدبي، حضرها الجمهور في الفترة من 5 إلى 12 ديسمبر، وتميزت باستخدامها لتقنيات مبتكرة وعروض أدائية مذهلة أقيمت على مسرح متحرك، أخذت الحاضرين في رحلة عبر التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مجسدة الترابط بين الاتحاد والاستدامة عبر تاريخها.

واستلهم العرض من إرث المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما، اللذين طالما تمسكا بقيم التنمية المستدامة وتمكين العالم، كما أشاد العرض بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، محتفياً باتحاد شعب دولة الإمارات.

وقدم العرض سرداً مؤثراً عبرعناصر نسيج السدو بأسلوب بصري وموسيقي.

يذكر أن نسج السدو وعناصره المختلفة التي يتم تسليط الضوء عليها في العرض قد تم نسجها يدوياً على يد حرفيي السدو الإماراتيين من «بيت الحرفيين»، إحدى مبادرات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. ويشكل السدو حرفة حيوية للمرأة الإماراتية، حيث مارستها في نسج الخيام والأدوات المنزلية وأسهمت من خلالها في دعم دخل الأسرة، فصارت هذه الحرفة جزءاً لا يتجزأ من تراث دولة الإمارات.

كما شارك العرض، الذي استمر 30 دقيقة، مجموعة من داعمي العمل المناخي المحليين الملهمين لتسليط الضوء على مساهماتهم الكبيرة في مختلف المجالات والقطاعات مثل ميثا المنصوري في مجال علم بحث النبات، ومريم حسني في مجال طاقة الرياح، وسعيد الحسن في مجال الأمن الغذائي، وأمل القرقاوي في مجال المحافظة على الحيوانات.

مشاركون

كما شارك في العرض داعمو العمل المناخي العالميون وممثلون عن مؤسسات حائزة على جائزة زايد للاستدامة، منهم هاريش هاندي من مؤسسة سيلكو، ونيدهي بانت من شركة تقنيات «اس4اس»، وموهون كومار موندال من منظمة «ليدارز». ورافق العرض حركات الأداء التي هي من تصميم صادق براباح وعزف أوركسترا حي لـ 90 موسيقياً محلياً وعضواً في أوركسترا الفيلهارمونية الملكية.

وتخللت المشاهد الموسيقية حوارات وأغانٍ مؤثرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة كرمت تراث نسج السدو، والقيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والقصص الملهمة من رحلة الإمارات، حيث تضمنت هذه الأغاني شعراً لكل من هييرة بالهلي، وسيف المنصوري، وسيف السعدي وألحاناً لمحمد الأحمد «غزلنا الصوف»، و«مجدك تليد»، و«دارنا» على التوالي. إذ ستتاح الأغاني للتحميل قريباً على تطبيقات موسيقى آبل، وأنغامي وسبوتيفاي وديزر.

وحصل العرض على شهادة أيزو 20121، المعيار العالمي لإدارة الفعاليات المستدامة، في ظل تضمينه العديد من العناصر المستدامة في جميع مراحل إنتاجه.

كما قدم خلال العرض 84 طالباً وطالبة من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة مجسمات مصنوعة من مواد مستدامة لعرض المناظر الطبيعية المفضلة لديهم في البلاد تماشياً مع «عام الاستدامة» والتراث الوطني الغني.

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