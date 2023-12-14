حاكم الشارقة يفتتح اليوم أعمال الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري

المصدر: وام

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يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك بمقر المجلس بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وعدد من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء ووكلاء الوزارات وأعضاء المجلس التنفيذي والمجالس البلدية ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والأعيان.

ويأتي الافتتاح بعد أن شهدت إمارة الشارقة مؤخرا انتخابات المجلس الاستشاري للدورة الثالثة بمشاركة بلغت نسبتها على مستوى الإمارة 87% ، فيما صوت 45167 ناخبا وناخبة من مجموع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية البالغ واحدا وخمسين ألفا وستمائة وسبعة وثلاثين ناخبا وناخبة ليتم انتخاب خمسة وعشرين عضوا .

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا بشأن تشكيل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للفصل التشريعي الحادي عشر من خمسين عضوا وعضوة.

و تبدأ وقائع الحفل باستقبال صاحب السمو حاكم الشارقة بعدها يؤدي أعضاء وعضوات المجلس القسم أمام سموه، يلي ذلك عقد الجلسة الأولى و يتم انتخاب رئيس المجلس الاستشاري وبعدها انتخاب نائب رئيس المجلس و إطلاع الاعضاء على كافة القوانين التي صدرت في غياب المجلس.

بعد ذلك يتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، ويلقي كلمته بهذه المناسبة تلي ذلك كلمة المجلس الاستشاري ترحيبا بصاحب السمو الحاكم، بعدها تلاوة الأمين العام للمجلس الاستشاري أحمد سعيد الجروان للمرسوم الأميري بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.

وبعد انتهاء مراسم الافتتاح سيقوم المجلس بتشكيل لجانه وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، ولجنة شؤون الأسرة، ولجنة إعداد مشروع التوصيات، ثم انتخاب المراقبين على أن يطلع المجلس على ما يستجد من أعمال والمتضمنة عقد المجلس لجلسته المقبلة وهي الثانية وذلك في الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري ، والتي ستتضمن اطلاعه على الموازنة العامة لحكومة الشارقة لعام 2024م، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس

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