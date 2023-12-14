«قمة المليار متابع» تستضيف 20 من أكثر صنّاع المحتوى متابعة بالعالم

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «قمة المليار متابع»، أكبر تجمع لنجوم ومبدعي صناعة المحتوى في العالم، في النسخة الثانية التي تنظمها «أكاديمية الإعلام الجديد»، يومي 10 و11 يناير 2024، في أبراج الإمارات، ومتحف المستقبل بدبي، عن استضافة 20 من أكثر صنّاع المحتوى متابعة على منصات التواصل الاجتماعي، بمجموع متابعين يصل إلى مليار شخص، ليسلطوا الضوء على أحدث الاتجاهات والتحديات والفرص في عالم صناعة المحتوى.

ويتحدث صنّاع المحتوى الذين يشاركون من أكثر من 15 دولة عربية وأجنبية، حول مسيرتهم في تقديم محتوى ترفيهي، ومعرفي، واقتصادي، وإنساني، إذ يجتمعون مع 100 متحدث من صنّاع المحتوى، لينقلوا خبراتهم، وأكثر القصص التي أحدثت فرقاً في تجاربهم، إلى الجمهور المهتم بالابتكار والتأثير في هذا المجال.

ومن أبرز ضيوف النسخة القادمة من القمة، خابي لام، الذي تحول من عامل في مصنع ترك عمله بسبب جائحة «كورونا»، إلى نجم تيك توك الأول عالمياً، بأكثر من 251 مليون متابع، عبر مقاطع فيديو كوميدية قصيرة، تسخر من الأشخاص الذين يقومون بأشياء معقدة دون داعٍ، يتميز خابي لام بأنه يعمل بمفرده، ولا يستخدم الكلام في مقاطعه، ولكنه يعبّر عن رسالته بحركات بسيطة، وتعابير وجه مضحكة.

ومن النجوم أيضاً جيرمان جارمينديا، الذي بدأ نشاطه على يوتيوب في عام 2011، والذي حقق شهرة واسعة بفضل فيديوهاته الممتعة، والتي تتمتع بحس الكوميديا، حتى حقق لقب «أشهر يوتيوبر في العالم الناطق بالإسبانية»، بأكثر من 121 مليون متابع، يقدم فيديوهات كوميدية وترفيهية، تتناول مواضيع الحياة اليومية بطريقة مرحة ومبتكرة.

مجموعة من الأصدقاء، يقومون بأشياء مجنونة ومضحكة ومثيرة كل يوم، هذا ما تقدمه مجموعة «سايدمن»، وهي مجموعة من سبعة يوتيوبرز بريطانيين، يحبون التحدي والمرح والمغامرة، من كرة القدم أو المقالب أو السفر حول العالم أو المنافسة في ألعاب الفيديو أو التحديات الجريئة، ما جعل متابعيهم يتجاوزون 100 مليون.

يعد الهندي تكنو جيمرز من رواد الألعاب الإلكترونية في الهند، الذين خاضوا مجال صناعة الدروس التعليميّة للمبتدئين في عالم الألعاب على الإنترنت، حيث يقوم بتقديم شروحات ونصائح للمبتدئين في عالم الألعاب، حتى أصبح يمتلك أكثر من 50 مليون متابع.

يستثمر اليوتيوبر الكويتي الشهير بأبو فلة قاعدته الشعبية، التي يمتلك من خلالها أكثر من 49 مليون متابع، في حملات خيرية، ينفذها بشكل دوري، لمساعدة المحتاجين واللاجئين في مختلف أنحاء العالم، وهو معروف بمقاطعه الكوميدية والترفيهية التي تتعلق بألعاب الفيديو، والمواقف الطريفة التي يمر بها.

حقق مينج وي روكس، النجم السنغافوري الذي يمتلك حوالي 38 مليون متابع، نجاحاً ملحوظاً في كل مجال يخوضه. يقدم برفقة والده مقاطع الفيديو الكوميدية، حيث يتميزان بمقالبهما الفكاهية والمبتكرة، التي ينفذانها بينهما، كما أنه يمتلك موهبة في الغناء والرقص والتمثيل.

ديلراج سينغ روات، الملقب بـ «الهاكر الهندي»، يوتيوبر استثنائي، يقوم بتنفيذ تجارب علمية باهرة على قناته، وعلى عكس لقبه الذي يشير إلى القرصنة، فإنه يتخذ من عالم العلوم ميداناً لابتكار تجارب لا تصدق. بفضل جماهيره الضخمة، والتي تتجاوز 38 مليون مشترك، يُعتبر «الهاكر الهندي»، صاحب أكبر قناة تجارب علمية في الهند.

نجح برنامج «البشير شو»، في استقطاب أكثر من 1.3 مليار مشاهد حتى اليوم. أحمد البشير هو شخصية فريدة في عالم الإعلام، بقاعدة متابعين تتخطى 34 مليون متابع، يتميز بإخراج برنامجه عن التقاليد السائدة في البرامج التليفزيونية، حيث يسلط الضوء بشكل فكاهي وجريء، على المشاكل اليومية في العراق، وينتقد بشكل مثير كل ما هو سلبي.

تقدِّم اللبنانية عبير الصغير فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تظهر فيها بملابس تشبه الأميرات، وتطبخ أطباقاً من مختلف مطابخ العالم بطريقة سهلة وممتعة، ما جعلها تجذب أكثر من 33 مليون متابع، وأكسبها لقب «أميرة ديزني العربية».

تجمع مشاهد «سوراوف جوشي فلوقز»، بين قصص الإلهام والتشويق والتحدي، وهي قناة يوتيوب يقدمها سوراف جوشي، وهو فنان ومخرج ومؤثر هندي، يعرض مقاطع فيديو عن مسيرته الفنية والشخصية، ويشارك معجبيه حياته اليومية، وتجاربه ومغامراته وإنجازاته، ويمتلك شخصية جذابة ومرحة، أكسبته أكثر من 28 مليون متابع.

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