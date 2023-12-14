سلطان بن أحمد يترأس اجتماع مجلس الشارقة للإعلام

المصدر: الشارقة – البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مسرح المجاز بالشارقة.

بحث الاجتماع مخرجات زيارة مجلس الشارقة للإعلام لجمهورية كوريا الجنوبية، التي تم خلالها توقيع عدة اتفاقيات بين مؤسسات المجلس والشركات والمؤسسات الإعلامية في كوريا، والاطلاع على أفضل الممارسات، بهدف تبادل الخبرات التي من شأنها المساهمة في تطوير العمل الإعلامي.

وتناول الاجتماع تقريراً لمدينة الشارقة للإعلام «شمس»، حيث استعرض أبرز مستجدات الأعمال والخطط المستقبلية للمدينة، من حيث استغلال الأراضي والمساحات التابعة لها، وبناء المنشآت والمرافق المزودة بأحدث الأدوات والتقنيات المتطورة، بهدف خلق بيئة جاذبة للمؤسسات والشركات الإعلامية حول العالم.

واطلع المجلس على تقرير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الذي تناول خطط الهيئة للعام الجديد من حيث الدورة البرامجية والمشاركات الخارجية، إضافة إلى تكثيف الجهود لتغطية الفعاليات على مستوى مدن ومناطق الإمارة.

واستعرض الاجتماع تقرير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الذي تناول عدداً من المشاريع التطويرية التي تم عرضها على المجلس لاعتماده، إضافة إلى الخطط المستقبلية التطويرية، التي تعزز الرسائل الإعلامية الواردة للمجتمع.

حضر الاجتماع، كل من الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبد الله العوبد مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وسالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحصة عبد الله الحمادي مساعد الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام.

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