تحت رعاية حمدان بن محمد.. «تقدير» تواصل استلام طلبات الترشح حتى نهاية فبراير المقبل

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل جائزة «تقدير» العمالية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، استلام طلبات الشركات التي تعتزم الترشح للجائزة ضمن دورتها السادسة لعام 2024، وذلك حتى نهاية شهر فبراير المقبل. وتستمر مرحلة استلام طلبات الترشح للجائزة عبر موقعها الإلكتروني عن طريق الرابط:

http://portal.taqdeeraward.ae/Registrations/Awards، وسط توقعات بأن تشهد إقبالاً كبيراً، بعد توسيع نطاقها لتشمل الشركات المحلية والعالمية ورصد جائزة قدرها مليون درهم للشركة الفائزة بأعلى رقم ضمن فئة السبع نجوم وزيادة المحفزات والمزايا التنافسية التي تحصل عليها الشركات الفائزة من الجهات الحكومية والشركات الراعية لهذه الجائزة.

وأعرب اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال رئيس جائزة «تقدير» عن سعادته بالإنجازات التي تحققها الجائزة على صعيد نشر ثقافة التميز في مجال الرعاية العمالية.

وأكد سعي فريق عمل الجائزة في دورتها السادسة إلى تحقيق مشاركة أوسع، خصوصاً بعد توسيع نطاق الجائزة لتصبح مبادرة عالمية بناءً على توجيهات راعي الجائزة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورفع تصنيفاتها إلى 7 نجوم، بعد أن كانت في السابق ضمن فئة الخمس نجوم، والعمل على تعزيز رصيد وسمعة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل.

نقطة تحول

وأضاف أن تحويل الجائزة إلى مبادرة عالمية سيساهم في تأسيس نقطة تحول في حياة الملايين من العمال حول العالم وتهيئة بيئات عمل محفزة على المزيد من الإبداع والتفاني في العمل بما يخدم الاقتصاد العالمي ككل.

وبالتزامن مع الإعلان عن بدء التسجيل في الجائزة، ستطلق «تقدير» بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي «أون باسيف»، وعبر ذراعها الإعلامية «أوميديا» حملة إعلانية على مستوى العالم بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع أهمية أهداف الجائزة ورسالتها وقيمها، وبما يواكب عالمية إمارة دبي ومبادراتها الفريدة، في إطار رؤية الحكومة الرشيدة التي تؤمن أن العالم سيكون أجمل وأفضل إذا كان الإنسان، الذي هو محور الكون، أكثر سعادة ورضا، وحينها يتكامل دور الفرد مع الدولة والحكومة في الارتقاء بنظم جودة الحياة ورفاهية المجتمعات.

وطورت معايير الجائزة لرفع مستوى التحدي أمام الشركات حول العالم وزيادة مستويات التنافس على الريادة والتفوق في مجال الرعاية العمالية، ويعد النظام الذكي المعتمد لعمليات التقييم الأول من نوعه في العالم، حيث تستند منهجية التقييم على الذكاء الاصطناعي في تقييم مدخلات طلبات الترشيح ومنهج النتائج الخاصة بكل معيار من معايير الجائزة.

وأطلقت «تقدير» جائزة قيمتها مليون درهم للمرة الأولى في دورتها السادسة تمنح للشركة الذهبية صاحبة المركز الأول والتصنيف الأعلى في فئة 7 نجوم، بالإضافة لباقة من المحفزات الإضافية مثل أفضلية الفوز بالمشاريع الحكومية على مستوى دبي، ومجموعة حصرية من المزايا لفريق عملها.

كما ابتكرت الجائزة مبادرات تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، من أبرزها توقيع مذكرات تفاهم مع 12 جهة حكومية في دبي تقوم بموجبها الأخيرة بتقديم حوافز كبيرة للشركات الفائزة بالفئات من 4 - 7 نجوم للحصول على أكثر من 65 محفزاً حكومياً من هذه الجهات، كما أطلقت بطاقتين للولاء هما: بطاقة التميز الذهبية للشركات، وبطاقة الحسومات الزرقاء للأفراد اللتان تعتبران الأولى من نوعهما في العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز