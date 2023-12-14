محمد الشرقي: دور المؤسسات الخيرية مهم لتخفيف معاناة الشعوب المعوزة

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، أهمية دور المؤسسات الخيرية والإنسانية في تخفيف معاناة الشعوب المعوزة في العالم، ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية، ونشر قيم التكافل المجتمعي بين الأفراد.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، الاجتماع الثاني لمؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية للعام 2023، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وأشار سموه، إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لتمكين أدوار المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها المؤسسة، ودعم متطلباتها، بما يسهم في تعزيز رؤية الدولة وتوجهاتها في مجال العمل الإنساني على مستوى العالم.

واطّلع سموه خلال الاجتماع على مبادرات المؤسسة ومشاريعها في المجالات كافة، خاصة التعليم والصحة، ومشاركة المؤسسة في حملة تراحم من أجل غزّة التي وجّه بها صاحب السمو حاكم الفجيرة، كما اطّلع سموه على مشروع الميزانية للعام 2024. ووجّه سموه بضرورة استمرار الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية ومدّ يد العون إلى الأشقاء العرب والمسلمين حول العالم.

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