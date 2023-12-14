سيف بن زايد يعزي مانع العتيبة في وفاة نجله

المصدر: أبوظبي - وام

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قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، واجب العزاء إلى معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة في وفاة نجله «سعيد»، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة البطين بأبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء إلى معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة.

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