منصور وسيف بن زايد يعزيان في وفاة محمد المنصوري

المصدر: أبوظبي- وام

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قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد بن غدير بن سعيد المنصوري، وذلك إلى إخوانه راشد وسعيد وحمود وهزاع غدير وأبناء الفقيد، في مجلس الغدير في أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص التعازي لأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد بن غدير بن سعيد المنصوري، وذلك لدى زيارة سموه مجلس الغدير في أبوظبي.

مواساة

وأعرب سموه عن خالص التعازي لأسرة وإخوان وأبناء الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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