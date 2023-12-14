عمار النعيمي: عجمان مدينة حضارة وجمال وريادة وتعمل بشكل دائم للتطوير

المصدر: عجمان - وام

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بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وانسجاماً مع المخطط الاستراتيجي الحضري لإمارة عجمان 2040 في مختلف قطاعات ونواحي الحياة، اعتمدت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ترسية عقد مشروع تطوير شاطئ كورنيش عجمان بتكلفة 150 مليون درهم، لتعزيز القيمة الجمالية للشاطئ الحالي، وتوفير دفاع ساحلي مناسب، وزيادة المساحات الخضراء.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بالمشروع الحيوي الساعي في المقام الأول لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع.

وقال سموه إن كورنيش عجمان يعد أحد أهم المناطق الجاذبة للسكان والسياح والمستثمرين على مدار الساعة، كونه منطقة طبيعية تمتاز بمقومات الجذب والجمال، وعليه ارتأت الدائرة تنفيذ المشروع النوعي والذي سيلمس أثره الجميع، حيث سيوفر مقومات الرفاهية والسعادة لرواده وسيضمن إيجاد مرافق متنوعة تلبي احتياجات كل الشرائح والفئات.

وأضاف سموه أن إمارة عجمان تعد مدينة حضارة وجمال وريادة وتطوير وتعمل بشكل دائم للتحسين والتطوير المستدام وإيجاد متنفسات طبيعية للسكان والزوار، والارتقاء بمعالمها المهمة لتكون قبلة تستقطب الجميع، ومحطة جاذبة للاقتصاد والاستثمار.

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