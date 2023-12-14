«الشؤون الإسلامية» تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، حرص الهيئة على مواكبة التطور التقني والاستفادة من وسائل التواصل الحديثة والذكاء الاصطناعي وتسخيرها لخدمة الشأن الديني، تحقيقا لاستراتيجية حكومة الإمارات في توفير وإيصال الخدمات للجمهور بطرق حضارية مبتكرة وسهلة تمكنهم من الحصول عليها في كل زمان ومكان.

وقال الدكتور الدرعي، بمناسبة تدشين النسخة الجديدة لموقع الهيئة الإلكتروني، يعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لمنصات الهيئة التواصلية والتفاعلية مع الجمهور محلياً وعالمياً، مؤكداً المواصلة في وضع الخطط التطويرية المواكبة لمتغيرات الحياة ومستجدات العصر، مع الحرص على ترسية هذا النهج الذي تتميز به دولة الإمارات وجعله ثقافة وهدفاً يتبناه كل العاملين في الهيئة، ترجمة لتوجهات قيادتنا الرشيدة التي ترسم لنا المستقبل بخطط استشرافية ورؤى واعدة، وتمهد لنا سبل الارتقاء والحضارة والازدهار، مبيناً أن الهيئة تسلتهم من رؤيتهم وتوجيهاتهم العزيمة والتحدي والاستعداد الأمثل لصنع مستقبل أفضل للأجيال بالمبادرات الخلاقة والإنجازات المبتكرة.

وأعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن إطلاق موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة على شبكة الإنترنت بتصاميم عصرية مبتكرة ومواصفات حديثة تحاكي الحداثة والتطور في مجال برمجة وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية.

ويتيح الموقع الإلكتروني الجديد لزواره سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة والمشاركة التفاعلية والمعرفية من خلال خطوات سلسة وسريعة، كما يمكن للمتعاملين الدخول على خدمات الهيئة الرقمية باستخدام الهوية الرقمية UAE Pass لتسهيل إجراءات الدخول الآمن مع المحافظة على خصوصية الملف الشخصي للمتعامل.

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