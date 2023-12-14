رئيس الدولة يبحث مع وزير الثقافة العماني الأواصر الأخوية والتاريخية بين البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس في قصر الشاطئ بأبوظبي، ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان الشقيقة.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء بذي يزن بن هيثم، الذي نقل إلى سموه تحيات أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار، فيما حمله سموه أطيب أمنياته إلى أخيه جلالة السلطان هيثم ولسلطنة عمان دوام الرفعة والرخاء.

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة مع وزير الثقافة والرياضة والشباب في السلطنة الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة الأواصر الأخوية التاريخية التي تربط دولة الإمارات وسلطنة عمان وشعبيهما، وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين خاصة في المجالات الثقافية والرياضية والشباب.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

وكان ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان الشقيقة، وصل إلى البلاد أمس في زيارة أخوية إلى الدولة، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

ورحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بذي يزن بن هيثم آل سعيد في بلده الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً له زيارة ناجحة وموفقة، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز