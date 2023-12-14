«برنامج تميز الأنظمة الغذائية» يعزز ريادة دبي مركزاً تجارياً عالمياً

المصدر: دبي - نورا الأمير

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يتبنى «برنامج بلدية دبي للتميز في الأنظمة الغذائية» معايير التميز في تكريم المنشآت الغذائية المتميزة في تطبيق معايير السلامة الغذائية والتغذية، والاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية والابتكار والرقمنة، وتعزيز ريادة إمارة دبي كمركز تجاري عالمي وتحفيز المنشآت الغذائية على التميز في تطبيق أفضل المعايير ذات المستوى العالمي، بالإضافة إلى نشر ثقافة التميز، ورفع جاهزية المؤسسات الغذائية لتعزيز سلامة الغذاء والاستدامة والمسؤولية المجتمعية كعوامل رئيسية في نجاح قطاع الأعمال.

وأكد سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الأغذية في بلدية دبي لـ«البيان»، على هامش انعقاد الدورة السابعة عشرة لمؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية الذي اختتم فعالياته، أمس، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي انسجاماً مع توجهات حكومة دبي الساعية إلى تحقيق الكفاءة والجودة في مجال العمل الحكومي في مختلف القطاعات، موضحاً أن مرحلة تقديم طلبات الترشيح عبر الموقع الإلكتروني لبلدية دبي تبدأ بتاريخ 1 أبريل 2024 وتستمر حتى نهاية يونيو 2024، قبل انطلاق مرحلة المراجعة والتقييم، وإعلان الفائزين في حفل افتتاح الدورة 18 لمؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية في نوفمبر 2024.

وأوضح أن «برنامج بلدية دبي للتميز في الأنظمة الغذائية» يتميز بعدم اقتصاره على مجال سلامة الغذاء فقط، حيث يتضمن محاور أخرى مثل التغذية السليمة المستدامة، والمسؤولية المجتمعية وتبني معايير الابتكار ورقمنة متطلبات السلامة الغذائية بما يدعم تحقيق رؤية إمارة دبي في الريادة والتنافسية العالمية والحفاظ على منظومة مستدامة للبيئة والصحة والغذاء وتعزيز عناصر جودة الحياة.

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