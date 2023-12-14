تاكسي دبي تفوز بجائزة «أفكار بريطانية» عن فئتي «التقنية» و«الرفاهية»

المصدر: دبي - البيان

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فازت شركة تاكسي دبي بجائزة «أفكار بريطانية» لعام 2023، وذلك عن فئتي «التقنية الرقمية» و«الناس والرفاهية» تقديراً لجهودها في تقديم خدمات مبتكرة وذات جودة عالية وفقاً لأفضل أنظمة التميز والإبداع العالمية، ما يعزز مكانتها وريادتها في توفير خدمات نقل ذكية وموثوقة ومستدامة.

وتسلم الجائزة بالنيابة عن الشركة المدير التنفيذي لقطاع العمليات، وذلك في الحفل الخاص الذي نظمته مؤسسة «أفكار بريطانية» في برمنجهام – المملكة المتحدة بحضور نخبة من ممثلي ومديري كبرى المؤسسات الرائدة على مستوى العالم.

وتستهدف جوائز «أفكار بريطانية» تكريم الإبداعات والأفكار والتجارب المبتكرة للمؤسسات في مختلف أنحاء العالم، حيث حصدت شركة تاكسي دبي جائزة «التقنية الرقمية» عن مشروع أنظمة التشغيل وتحليل البيانات بمركز التحكم، وجائزة «الناس والرفاهية» عن الخدمات المقدمة لسائقي الشركة.

وأعرب منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي عن اعتزازه بفوز الشركة بجائزتين من مؤسسة «أفكار بريطانية»، ما يعكس حرص الشركة على تبني أفضل الحلول التكنولوجية في خدماتها وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية لموظفيها.

وأضاف الفلاسي: يمثل الفوز بهاتين الجائزتين تقديراً عالمياً لبيئة التميز والابتكار في الشركة، ليضاف إلى سجل الشركة الحافل بالجوائز المرموقة كنتيجة مثمرة لتطبيق أفضل المبادرات والحلول في مشاريعها باستخدام التكنولوجيا، ومواصلة الارتقاء بخدماتها وصولاً إلى تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم خدمات نقل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبصورة رقمية ومستدامة لإسعاد الناس، والمساهمة الفاعلة في ترسيخ المكانة الدولية الرائدة لقطاع النقل في إمارة دبي ودعم قدراته التنافسية.

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