استعراض أنشطة إدارة الذكاء الاصطناعي في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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تفقد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، سير العمل في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأكد اللواء العبيدلي الأهمية البالغة والدور الكبير الذي تلعبه الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في تحقيق القيادة العامة لشرطة دبي للتميز على المستوى المحلي والعالمي من خلال ابتكاراتها وتميزها في تطبيق منظومات الذكاء الاصطناعي والرقمي والتقنية الذكية وبرامج البيانات، الهادفة في مجملها إلى توفير الخدمات للمجتمع بسهولة ويسر تحقيقاً لتطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة في هذا الشأن إلى جانب تعزيز العمل الأمني ببرامج وتقنيات حديثة تساهم في رفع مستويات ومؤشرات الأمن والأمان.

وبدأت فعاليات التفتيش السنوي على الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي باستعراض اللواء العبيدلي لطابور الموظفين والاطلاع على مستوى جاهزيتهم، ثم الاستماع إلى شرح مفصل حول المؤشرات الاستراتيجية، وأبرزها تطبيق الرقمنة بنسبة 100 %، ومؤشر مستوى السعادة الوظيفية الذي بلغ 98.1 %. كما استمع إلى شرح حول 74 مشروعاً ضمن المشاريع التي تعمل الإدارة على تنفيذها منذ 2022، ونسب الإنجاز فيها والتي بلغت 95 % متجاوزة النسبة المستهدفة والبالغة 90 %.

واطلع على المشاريع التقنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، إلى جانب الاستماع إلى شرح مفصل حول البنية الرقمية على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي، والتي تعزز دور القيادة في استمرار عملياتها الإدارية والأنظمة الذكية بنسبة 99.98%.

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