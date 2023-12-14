قائد عام شرطة عجمان يطلع على جهود إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء

المصدر: عجمان - البيان

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أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، بإنجازات إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء وسعيها الدؤوب لتعزيز جودة الأداء المؤسسي وتحقيق المؤشرات الاستراتيجية ومؤشرات الأجندة الوطنية.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية أجراها لإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، بحضور العميد علي عبيد الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وعدد من الضباط، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل ومناقشة الاحتياجات ومتطلبات التطوير.

وبدأ القائد العام لشرطة عجمان جولته التفتيشية بتفقد قسم التخطيط الاستراتيجي واطلع على سير العمل وأداء الموظفين، ثم تفقد وحدة الشراكة وفرع الشكاوى والمقترحات، وتابع تحقيق المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات الأجندة الوطنية، وكذلك تفقد قسم إسعاد المتعاملين وأشاد بالجهود المتميزة في التعامل مع الشكاوى والمقترحات.

وأثنى القائد العام لشرطة عجمان على الأداء المتميز لإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء والتي أثمرت بفوزها بـ18 جائزة خلال عام 2023، وحصول 6 من مراكز الشرطة الشاملة بإمارة عجمان على تصنيف 5 نجوم ضمن نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، إضافة إلى حصول القيادة على شهادة التميز في إدارة الأفكار والابتكار، الفئة البلاتينية.

وأشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي بجهود العاملين بالإدارة وحرصهم على أداء واجبهم على أكمل وجه.

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