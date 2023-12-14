شرطة أبوظبي تفعل أنظمة «EXIT-I» لتعزيز السلامة المرورية

المصدر: أبوظبي - البيان

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بدأت شرطة أبوظبي بتفعيل الضبط الآلي لنظام الرادارات على مفترقات الطرق، ويعمل النظام بالطاقة الشمسية، وذلك ضمن أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية «أمن الطرق» حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق والحد من الحوادث المرورية.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن أنظمة الرادارات الجديدة EXIT-I تعمل على مراقبة وضبط السائقين المخالفين المتجاوزين من أمام مثلث مفترق الطرق، والسائقين المخالفين المتجاوزين للمركبات والمتسببين في عرقلة حركة السير والمتعمدين الدخول من أمام المركبات الأخرى على المداخل.

وأكدت أن إدخال هذه الأنظمة يأتي بهدف تنبيه السائقين بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، وإعطاء أولوية المرور للمركبات والدخول من الأماكن المصرح بها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين والحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.

وذكرت أن الكاميرات المتواجدة على الطرق ليس الهدف منها حصد المخالفات، وإنما تعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق.

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