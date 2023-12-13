محمد يؤدي مناسك العمرة مع «تحقيق أمنية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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استجابت مؤسسة «تحقيق أمنية» لرغبة الطفل محمد (7 سنوات)، وحقّقت أمنيته بأداء مناسك العمرة مع أفراد عائلته.

وأكد هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» قائلاً: «تتعلّق قلوب الأطفال المرضى بخيوط الأمل في الشفاء، ونبذل في المؤسسة جميع جهودنا لتمتين هذه الخيطان وزرع الشجاعة والتفاؤل والقوة في قلوبهم».

وتابع: «أمنية محمد غالية على قلوبنا، فالدعاء لرب العالمين عند الكعبة المُشرّفة طلباً للشفاء حلم حرصنا على تحقيقه لعلّه يكون سبيلاً إلى إنارة أضواء السعادة والفرح في قلبه مع عائلته».

وتوجّه هاني الزبيدي بالشكر والتقدير إلى كافة أفراد أرض الخير والعطاء على مُساهماتهم الكريمة وأياديهم البيضاء السخية التي مكّنت المؤسسة من تحقيق أمنية محمد، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يُديم البركة والرخاء على جميع القاطنين على أرض الإمارات.

بعد أداء مناسك العمرة، تمّ تخصيص سيارة عائلية لاصطحاب محمد مع أفراد عائلته في جولة على الأماكن التاريخية في مكة المُكرّمة، ثم قاموا بعدها بزيارة المدينة المنوّرة وجامع النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وعن هذه التجربة قال محمد: «لن أنسى ما حييت هذه التجربة الرائعة مع مؤسسة «تحقيق أمنية»، وأشكر من أعماق قلبي جميع العاملين فيها الذين حرصوا على تحقيق أمنيتي بالوصول إلى مكة المُكرّمة والدعاء لله عند الكعبة المُشرّفة بأن يُعافيني ويشفيني من مرضي».

وقال: «بدأت أمنيتي بأحلام عند مشاهدة الكعبة على شاشة التلفاز، وبفضل الله سبحانه وتعالى والأيادي البيضاء الإنسانية للعاملين في المؤسسة وأهل الخير في الإمارات، تحوّلت الأمنية إلى واقع أنار قلبي بالسعادة والأمل».

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