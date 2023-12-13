وفد من دائرة تنمية المجتمع يزور كوريا الجنوبية

المصدر: أبوظبي - البيان

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قام وفد من حكومة أبوظبي، بزيارة استطلاعية إلى كوريا الجنوبية، بهدف الاطلاع على الواقع الاجتماعي في كوريا، والتواصل مع الخبراء والمتخصصين وتبادل الخبرات واكتساب رؤى أعمق حول الخدمات الاجتماعية وتأثيرها على المجتمع، إلى جانب الاستفادة من الممارسات المتميزة في هذا المجال ونقل التجربة الكورية حسب ما يتماشى مع قيم ومفاهيم مجتمعنا.

ضم الوفد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسلامة العميمي المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، ومازن جابر الدهماني المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، والمهندسة شيخة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع، وعدد من القيادات في كل من مكتب أبوظبي التنفيذي، وأكاديمية أبوظبي الحكومية.

واطلع الوفد خلال الزيارة على نموذج كوريا الجنوبية في القطاع الاجتماعي، والجهود التي تبذلها كوريا في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وأثر ذلك على تحقيق الرفاه الاجتماعي لكل شرائح المجتمع، وأكد الوفد أهمية الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في الخدمات والابتكار الاجتماعي وتبادل الخبرات مع الجهات التي حققت نجاحاً وتميزاً في هذا القطاع، ما يسهم في تعزيز ريادة أبوظبي في القطاع الاجتماعي.

والتقى الوفد مع ممثلين من عدد من الجهات الرئيسة في كوريا الجنوبية، أبرزها لجنة الخدمات المالية وصندوق ضمان الائتمان الكوري ومركز دراسات تعزيز القيمة الاجتماعية التابع لمجموعة (SK Group) والوكالة الكورية لترويج المؤسسات الاجتماعية، إضافة إلى المؤسسة الكورية لتمويل التكنولوجيا.

واطلع الوفد بشكل مفصل على أدوات قياس الأثر الاجتماعي التي تعتمدها الجهات الكورية، وكيفية تأثيرها على الناس والمجتمع، ومدى تأثيرها على عملية صنع القرار، كما بحث كيفية صياغة أدوات قياس الأثر الاجتماعي ومنهجيات القياس التي تحدد نتائجها ومخرجاتها.

كما اطلع الوفد أيضاً على معلومات موسعة حول الأولويات الاجتماعية الأكثر إلحاحاً في كوريا الجنوبية، وتعرف على العديد من المبادرات الناجحة التي ساهمت بشكل فعال في تحسين نوعية الحياة في الدولة.

وتعزيزاً للتعاون في هذا الإطار حرص الوفد على تقديم رؤية دائرة تنمية المجتمع حول مجموعة واسعة من المبادرات التي تم إطلاقها بهدف تلبية احتياجات وتطلعات جميع أفراد المجتمع في أبوظبي وضمان رفاهيتهم وسعادتهم.

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