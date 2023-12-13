«بلدية دبي» و«تعاونية الاتحاد» توقعان مذكرة تفاهم

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «بلدية دبي» و«تعاونية الاتحاد» أحد أكبر تجار التجزئة في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم بشأن ضمان التوفير المستدام للسلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق المحلية لإمارة دبي، وتوطيد أواصر التعاون بينهما ضمن المجالات المرتبطة بالمحافظة على سلاسل إمداد الغذاء وتعزيز مرونتها، بما يدعم مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز جسور التعاون بين الطرفين وتوفير كافة البيانات المتعلقة بمؤشر توفر المخزون الاستراتيجي الخاص بالسلع الغذائية الاستراتيجية، وذلك لإدراجها في منصة الأمن الغذائي لبلدية دبي، والحفاظ على قوة ومرونة واستمرارية سلاسل التوريد والإمداد.

ووقعت المذكرة كل من المهندسة علياء الهرمودي، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، والدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في «تعاونية الاتحاد»، وذلك على هامش أعمال مؤتمر دبي العالمي السابع عشر لسلامة الأغذية.

استدامة

وأكدت المهندسة الهرمودي، حرص بلدية دبي على تعزيز الشراكات والتعاون المشترك مع الشركاء العاملين في قطاع الأغذية في إمارة دبي، بما يعزز من استدامة قطاع الأغذية ومرونته، وتسهيل انسيابية سلاسل الإمداد الغذائية، مشيرة إلى أن بناء منظومة غذائية مستدامة، وتوفير سلاسل إمداد مرنة، من أولويات بلدية دبي لضمان تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في الإمارة، بما يتماشى مع مستهدفات «استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي»، بشأن تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز سلامة الغذاء ونظم التغذية، وقدرة القطاع على مواجهة الأزمات.

وقالت الهرمودي: «ستعزز مذكرة التفاهم جهود الطرفين في ضمان استدامة سلاسل الإمداد والتوريد الغذائية للعديد من السلع الاستراتيجية في السوق المحلي لإمارة دبي، بما يعزز من تنوع المخزون الاستراتيجي للأغذية في الإمارة، ويرفع الجاهزية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالأزمات والطوارئ التي من الممكن أن تؤثر على النظم الغذائية»، مشيرة إلى أنه تم البدء باختيار التجار الرئيسين وموردي السلع الغذائية الاستراتيجية كمرحلة أولى، والعمل جارٍ على جذب مزيد من التجار والموردين الرئيسين لضمان استدامة سلاسل الإمداد الغذائي.

مسؤولية مجتمعية

من جهته، أعرب الدكتور سهيل البستكي، عن سعادته بأن تكون تعاونية الاتحاد من أوائل المؤسسات التي تدعم الأمن الغذائي في إمارة دبي، مشيراً إلى أن التعاونية تهدف من خلال التعاون مع الجهات الحكومية إلى إرساء مفهوم المسؤولية المجتمعية والوطنية التي تُعدّ من أولويات التعاونية، وذلك لتعزيز أواصر التعاون مع جميع القطاعات والجهات لإطلاق مبادرات موجهة لأفراد المجتمع وتوسيع دورها في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وقال البستكي: «وضعت تعاونية الاتحاد ضمن استراتيجياتها السنوية دعم المبادرات التي تعود بالنفع العام على الاقتصاد المحلي والمجتمع ككل، وستسعى جاهدة من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم توجهات بلدية دبي وتوفير جميع أشكال الدعم المعنوي لها لتحقيق الأمن الغذائي المستدام».

ونصت مذكرة التفاهم على توفير المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني لبيانات السلع الغذائية الاستراتيجية كالأرز والقمح وغيرها في منصة الأمن الغذائي، ورصد التحديات والمعوقات المؤثرة على سلاسل الإمداد، إضافة إلى مشاركة الخطط المستقبلية والجهود المبذولة لضمان توفر السلع في السوق المحلي، فضلاً عن التنسيق الاستباقي المشترك بينهما عند استشعار حدوث نقص أو تأثر إمداد السلع، بما يسهم في عملية اتخاذ القرارات والجاهزية لمواجهة مخاطر الأزمات والطوارئ في الأمور المتعلقة بالأمن الغذائي وذلك تفادياً لحدوث مخاطر النقص وسرعة معالجتها.

كذلك، نصت المذكرة في بنودها على مشاركة خطط استمرارية الأعمال لتعاونية الاتحاد في الحالات الطارئة الخاصة بعمليات الاستيراد والتخزين، ومشاركة جميع التحديات والمعوقات التي تؤثر على سلاسل إمداد السلع الاستراتيجية المستوردة والمخزنة، وأيضاً التنسيق المشترك في البرامج التوعوية الخاصة باستدامة الأمن الغذائي.

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