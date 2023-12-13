حملة «الإمارات نظيفة» ترفع 3 أطنان نفايات برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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نجحت مجموعة عمل الإمارات للبيئة بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، ضمن الحملة الوطنية «الإمارات نظيفة» برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة في رأس الخيمة، في إزالة 3 أطنان من النفايات بمشاركة 526 مشاركاً ومشاركة من مختلف المراحل العمرية، وأقيمت الحملة في منطقة مزيرع برأس الخيمة.

وأكدت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن الحملة تستهدف في محطتها الخامسة بإمارة رأس الخيمة، تعزيز الوعي البيئي والاستدامة من خلال المشاركة المجتمعية الفعالة للأفراد والمؤسسات المختلفة في الدولة، مشيرة إلى أن المشاركين نجحوا في جمع المخلفات من مساحة تبلغ 3 كيلومترات بمنطقة مزيرع في رأس الخيمة، وتم فصل النفايات وتوجيه المواد القابلة لإعادة التدوير إلى مراكز مخصصة لذلك، وتم التعامل مع الباقي بشكل مسؤول من قبل دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة للتخلص منها بشكل سليم، مؤكدة أن مشاركة الطلبة في تلك الحملات تسهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا البيئة والحفاظ عليها وتنميتها.

وأضافت: سلطت الحملة الضوء على دور مجموعة عمل الإمارات للبيئة باعتبارها رائدة في النشاط البيئي والتعليمي في دولة الإمارات منذ عام 1991، مشيرة إلى أن مجموعة عمل الإمارات للبيئة تستهدف حشد جهود جميع شرائح المجتمع، وجمع الأشخاص من خلفيات متنوعة معاً على منصة مشتركة لمعالجة قضايا الاستدامة على مستوى عالمي.

وأشارت إلى أن الحملة تهدف إلى توسيع نفوذها في مناطق الإمارات المتبقية ومنها إمارة عجمان في يوم 14 ديسمبر، لتختتم فعالياتها يوم 16 ديسمبر في دبي، وتشجع المجتمع ككل على المشاركة بنشاط ولعب دور في المسعى الجماعي للحفاظ على البيئة.

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