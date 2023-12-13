محاكم دبي تطلع على ممارسات الموارد البشرية لدى طيران الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اطلع قسم التطوير التنظيمي في محاكم دبي، أمس، على أفضل الممارسات المطبقة في مجال إدارة الموارد البشرية لدى طيران الإمارات، وذلك كجزء من التزام الدائرة بتطوير بيئة عمل فعالة ومستدامة، ما يعكس رؤيتها الاستباقية في تحسين الأداء وتبني نهج مبتكر وفعال يعزز فعالية العمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وتلبية لتطلعات فريق العمل في محاكم دبي.

وفي هذا السياق عُقد اجتماع ناقشت خلاله عائشة آل علي رئيس قسم التطوير التنظيمي، مجموعة من المحاور الرئيسة مع الموظفين المختصين من طيران الإمارات، حيث تم التطرق إلى آلية تحليل وإعداد وتقييم الوظائف، ونظام إدارة الأداء، بالإضافة إلى آلية استحداث/تحديث السياسات والمنهجيات المتعلقة بالموارد البشرية. كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى أهم المبادرات المطبقة لدى طيران الإمارات لتحقيق سعادة الموظفين، فضلاً عن مناقشة أهم التحديات والعقبات التي تواجه إدارات الموارد البشرية والحلول التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز