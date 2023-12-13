الطاير يكرم 20 مهندساً مواطناً خريجاً في برنامج "المسار" لهندسة الطرق والمرور

المصدر: البيان

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كرّم معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات 20 مهندساً ومهندسة من المواطنين حديثي التخرج بمؤسسة المرور والطرق، أنهوا برنامجاً تدريبياً تخصصياً في هندسة الطرق والمرور، استمر لمدة 10 أشهر، ونظم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للطرق في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية (IRF)، أحد الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، الذي يعد من أهم المنظمات العالمية في مجال الطرق.

وأشاد معاليه بحرص خريجي البرنامج على التزود بالمهارات، وتطوير مهاراتهم الفنية وصقل خبراتهم وكفاءاتهم التخصصية، داعياً المكرمين إلى مواصلة التعليم والتعلم، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم القيادية والمهنية من أجل رفع مستوى الكفاءة والاحترافية في العمل.

وأكد معاليه حرص الهيئة على بناء كفاءات وطنية شابة للمستقبل، وتوفير بيئة مثالية لدعم المواطنين وتطوير القيادات الشابة لتكون قادرة على استشراف المستقبل وابتكار الأدوات اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة، والمساهمة في دفع عجلة النمو والتطوير لأجندة عمل الهيئة للفترة الحالية والمستقبلية.

برنامج المسار

وأنهى الخريجون "برنامج المسار ... البرنامج التدريبي التخصصي"، في هندسة الطرق والمرور الذي استهدف المهندسين حديثي التخرج، (من سنة إلى ثلاث سنوات)، بمؤسسة المرور والطرق، بساعات تدريبية بلغت 118 ساعة، طوال عشرة أشهر، تلقوا خلالها مناهج تدريبية مهمة تساهم في تطوير مهاراتهم وتمكينهم في مجالات متنوعة ومختلفة تتعلق بإدارة مشاريع الطرق السريعة، وهندسة السلامة المرورية، وتصميم الطرق وتدقيق السلامة، والأنظمة المرورية ووسائل النقل الحديثة، وإدارة الأصول للبنية التحتية، والرصف وجودة المواد، وإدارة العقود والمشتريات والإدارة المالية لمشاريع الطرق، حيث أتم المشاركون جميع محاور التدريب، واجتازوا الاختبارات النهائية وعرضوا مشاريع التخرج.

متميزون

وقالت عذاري محمد مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير: إن هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أوفدت عدداً من المتميزين من خريجي المشروع التدريبي لحضور مؤتمر (Roads to Tomorrow) الذي أقيم في فينيكس أريزونا – الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة: (14-17) نوفمبر 2023 احتفالاً بالعام 75 على تأسيس الاتحاد الدولي للطرق (IRF) وذلك بهدف إكسابهم المعارف والخبرات الدولية من خلال حضور ورش العمل والندوات التابعة للمؤتمر، كما أتيحت لهم الفرصة لعرض أفكار مشاريعهم خلال إحدى الورش.

وأضافت: البرنامج التدريبي هو جزء من الخطة الشاملة التي وضعتها الهيئة لإعداد الكفاءات الوطنية الشابة للمستقبل، وجرى تصميمه وفق أفضل المعايير العالمية في تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة.

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