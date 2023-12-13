الهلال الأحمر الإماراتي تواصل توزيع الطرود الغذائية على أهالي رفح

المصدر: وام

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تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع الطرود الغذائية على الأهالي في محافظة رفح بقطاع غزة وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقام فريق الهلال الأحمر الإماراتي الموجود في محافظة رفع بتوزيع 2604 طرود غذائية استفاد 15,744 مستفيدا.

وتضمنت عملية التوزيع 400 طرد في الحي السعودي و550 طردا في منطقة البحر المواصي و700 طرد في حي تل السلطان و550 طردا في حي كندا و400 طرد في حي السلام شرق رفح.

وعلى الصعيد نفسه فقد قام فريق الهلال الأحمر الإماراتي بتركيب 25 خيمة في رفح تل السلطان غرب مدينة حي خالد بن الوليد استفاد منها 150 مستفيدا.

وأكد الهلال الأحمر الإماراتي حرصه على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ومساندتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة الظروف الراهنة والتخفيف من قسوتها.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم البالغين لدولة الإمارات قيادة وشعباً لهذا العون الكبير واللفتة الإنسانية، مؤكدين أن الطرود الغذائية والخيام جاءت في الوقت المناسب، لإعانتهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها حالياً.

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