وجهات دبي تطلق مهرجان «شتانا في حتا»

المصدر: البيان

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أطلقت وجهات دبي بالتعاون مع اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، مهرجان «شتانا في حتا»، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء.

وسيقام المهرجان بين 15 و 31 ديسمبر الجاري، وسيتم فيه تنظيم فعاليات وعروض ترفيهية تقام لأول مرة، تناسب جميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار.

وأكدت اللجنة المنظمة للمهرجان أنها أطلقت خطوط سريعة ومباشرة بدون توقف من دبي إلى حتا قللت من زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 40%، كما أنها عملت على توفير حافلات داخلية ووسائل نقل متنوعة لنقل الزوار بين المناطق الحيوية في منطقة حتا.

كما وفرت اللجنة حافلات ومركبات ودراجات في المواقع السياحية في حتا، إضافة إلى خدمات لتنقل أصحاب الهمم في هذه الوسائل والمسارات المخصصة لها.

وأوضحت اللجنة أنها عملت على تخصيص أكثر من 600 موقف لزوار المهرجان، وزيادة عدد المداخل والمخارج للمناطق الحيوية في منطقة حتا.

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