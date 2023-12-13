انضمام شركات تبريد المناطق في قطر لجمعية مشغلي تبريد المناطق

المصدر: البيان

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عقدت «جمعية مشغلي تبريد المناطق»، بالتزامن مع فعاليات الحدث الدولي «كوب 28»، تاسع اجتماعاتها وذلك بحضور ومشاركة الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) الى جانب نخبة من صناع القرار الاقليميين في صناعة تبريد المناطق من دولة قطر، وأبرزهم «قطر كوول» و«مرافق قطر».

ترأس الإجتماع سعادة أحمد بن شعفار، رئيس «جمعية مشغلي تبريد المناطق»، الرئيس التنفيذي لـمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، وحضره "روب ثورنتون" الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA)، و أعضاء الجمعية وهم خالد المرزوقي الرئيس التنفيذي لـ «الشركة الوطنية للتبريد المركزي» (تبريد) و د. أديب مبدّر الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات ديستريكت كولينج» (إيميكول) و بسام طنبوز المدير العام لـ «الجنوب للطاقة» وإيهاب كحالة مدير العمليات من «إعمار ديستركت كولينج»، المهندس ياسر الجيده الرئيس التنفيذي لـ «قطر كوول» و المهندس أحمد العماري الرئيس التنفيذي لشركة «مرافق قطر» ورامز العيله المدير التنفيذي من «مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه» في دبي وممثلون من «ميدان» لتبريد المناطق.

توسع خليجي

رحبت «جمعية مشغلي تبريد المناطق» بإنضمام «قطر كوول» و«مرافق قطر» من دولة قطر الى عضوية الجمعية وعبرت عن ثقتها بمقدرة الشركتين على تحقيق إضافة نوعية الى مساعي الجمعية لتحقيق أهدافها، كما ناقش المجتمعون أجندة أعمال متكاملة أبرزها البحث في سبل حماية الثروات الطبيعية وزيادة الكفاءة التشغيلية في صناعة تبريد المناطق وسبل للتعاون والعمل المشترك بين أقطاب صناعة تبريد المناطق وتعميق أواصر العمل المشترك لإبتكار حلول عملية تعزز الجهود الرامية لخفض البصمة الكربونية.



تعزيز العمل المشترك

وقال سعادة أحمد بن شعفار رئيس «جمعية مشغلي تبريد المناطق» والرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، شهد الاجتماع نقاشات معمقة لجدول أعماله، ومن أبرز القضايا التي جرى تناولها بجدية ومهنية عالية والبحث فيها وهي ضرورة توحيد الجهود وحشد كل الطاقات لتعزيز عمل القطاع على المستوى المحلي، والخليجي وبما يعزز أدائه عالمياً.

نقلة نوعية

من جهته قال "روب ثورنتون" الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA)، لمسنا خلال الاجتماع الذي حضرناه عزيمة قوية من أجل تحقيق نقلات نوعية في مسيرة صناعة تبريد المناطق، وأثار اعجابنا تفاعل اللاعبين الكبار في هذه الصناعة الحيوية من أجل جعل تبريد المناطق لاعب بارز في حماية البيئة وخفض البصمة الكربونية.



أهداف عالمية

في حين قال المهندس ياسر الجيده الرئيس التنفيذي لـ «قطر كوول» والذي يعد من القيادات العربية في قطاع الطاقة، ان الانضمام الى الجمعية يمثل صورة من صور العمل الخليجي المشترك والمثمر لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقال المهندس أحمد العماري الرئيس التنفيذي لشركة «مرافق قطر» الذي يعد من القيادات الخليجية في صناعة إدارة المرافق، ان الانضمام الى الجمعية فرصة نوعية لتبادل الخبرات البحثية والتقنية والاستفادة من التجارب التشريعية والتنظيمية المطبقة في دولة الامارات على هذا الصعيد.

وتعتبر الجمعية نواة للتعاون الخليجي المشترك في هذه الصناعة. ومن المتوقع أن الجمعية ستحقق أهدافها لوجود كفاءات متميزة خليجية وعربية وعالمية في هذا المجال.

وننتهز هذه الفرصة للتقدم بالشكر لسعادة أحمد بن شعفار رئيس «جمعية مشغلي تبريد المناطق»، للمبادرة والإستضافة الكريمة لـ "قمة تبريد المناطق" والفعاليات المصاحبة.

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