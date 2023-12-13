«إيدج» تستقبل وفداً من حكومة ولاية ساو باولو

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت مجموعة «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وفداً من كبار المسؤولين من حكومة ساو باولو في مقرها الرئيسي في أبوظبي. وخلال زيارتهم إلى الدولة، عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع إدارة المجموعة وأصحاب المصلحة الرئيسيين في أبوظبي، بهدف تسهيل الشراكات الاستراتيجية المحتملة، وتعزيز التعاون مع ولاية ساو باولو والمنطقة على نطاق أوسع.

وتأتي هذه الزيارة عقب الزيارة الناجحة التي قامت بها المجموعة إلى ساو باولو في أغسطس الماضي، والتي اختتمت بإبرام العديد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية ضمن أنظمة التصنيع التكنولوجية والدفاعية المحلية.

وتُمثّل هذه الزيارة خطوة إضافية مهمة في دعم رؤية المجموعة وتوسيع آفاق التعاون، وتبادل المزيد من المعارف لتعزيز الشراكات مع ولاية ساو باولو والشركاء الرئيسيين الآخرين في البرازيل، التي تعد سوقاً ذات أهمية استراتيجية للمجموعة.

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