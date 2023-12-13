رئيس إقليم الأندلس الإسباني يزور جامع الشيخ زايد الكبير

المصدر: أبوظبي - وام

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زار خوانما مورينو رئيس إقليم الأندلس الإسباني جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه معالي محمد المر، رئيس لجنة مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة»، وعبد الله الريسي، المستشار الثقافي في ديوان الرئاسة، وإينيغو دي بالاسيو، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة، والوفد المرافق، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

واستهل رئيس الإقليم والوفد الجولة بزيارة معرض «الأندلس: تاريخ وحضارة»، الذي يقام في مركز الزوار في الجامع، والذي يندرج ضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة لمبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة»، التي يتم تنظيمها برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والتي تسلط الضوء على ما أسفرت عنه حضارة الأندلس -إحدى أعظم حضارات العصور الوسطى- من ثراء في العلوم والفنون.

كما تجولوا في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا إلى رسالته الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، وتاريخ تأسيسه، وجمالياته.

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