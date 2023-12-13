«بي إن إتش» تدعم وقف «المطورين العقاريين» بوحدة سكنية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، مساهمة خيرية جديدة، ضمن مبادرة «وقف المطورين العقاريين»، التي أطلقتها بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، قدمتها شركة «بي إن إتش» العقارية، بهدف تعزيز استدامة الجهود الإنسانية وتلبية احتياجات المجتمع.

وخصصت «بي إن إتش»، وحدة عقارية عبارة عن شقة سكنية في مشروع «سمارت تاور» بمنطقة ورسان الرابعة بدبي، وقفاً خيرياً مستداماً، وتم تسليم العقار إلى «أوقاف دبي» لتتولى إدارته واستثماره وصرف عوائده على النشاط الخيري للمؤسسة في مجالات الصحة والتعليم وتقديم العون للمحتاجين والأيتام والأرامل ومساندة أصحاب الهمم، ودعم الحالات الإنسانية وغيرها.

وثمن علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، المساهمة الخيرية للشركة، ورحب بانضمامها للمبادرة الوقفية المبتكرة للمطورين العقاريين، وتعزيز جهودها المستمرة في مجالات العمل الخيري في إمارة دبي. وأكد المطوع أن مبادرة المطورين العقاريين استقطبت أبرز شركات التطوير العقاري الفاعلة في الإمارات، وهو ما يعكس التزامها بمسؤوليتها تجاه المجتمع.

من جانبها أشادت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، باستجابة شركة «بي إن إتش»، للمبادرة المبتكرة ومشاركتها بوحدة عقارية دعماً للأنشطة الخيرية للمؤسسة، والانضمام إلى نهج العطاء الدائم المتأصل في دولة الإمارات. ولفتت التميمي، إلى الأثر الإيجابي، الذي يحققه هذا المشروع الوقفي المستدام، من خلال تقديم الدعم والعون للفئات الأقل حظاً.

وقال محمد ناصر إقبال، مؤسس «بي إن إتش»، إن الشركة أسهمت بوحدة عقارية إيماناً منها بأنها ستشكل دعم لغير القادرين، ولفت إلى أن المبادرة ليست مجرد تبرع، وإنما تمثل فرصة للشركات العقارية لتثبت أنها ليست مجرد قطاع تجاري، إنما لديها القدرة على تحمل مسؤوليتها المجتمعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز