انطلاق التصفيات التمهيدية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم بدورتها الـ 22

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، التصفيات التمهيدية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الـ22 وذلك في مقر المؤسسة. واطلع على سير الاختبارات وأعمال لجان التحكيم وبقية اللجان واستمع إلى تلاوات المتسابقين، مشيداً بحسن التنظيم والمستوى المتميز للمتسابقين في هذه الجائزة التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بمشاركة 2169 متسابقاً من الذكور والإناث من 56 جنسية حول العالم في أكثر من 12 مسابقة متنوعة.

دعم

وقال إن خدمة القرآن الكريم شرف عظيم نعتز به ومن هذا المنطلق وضعت جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم كل الإمكانيات من أجل دعم المتسابقين من أبناء الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة، والذين يتنافسون في ما بينهم على حفظ القرآن الكريم والمسابقات المتنوعة ويستثمرون مواهبهم وإنجازاتهم لنيل أعظم مكانة وأرفع منزلة.

إشادة

وأشاد الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، بحسن التنظيم وبالإقبال المجتمعي الواسع في أعداد المشاركين في هذه الجائزة المباركة التي أسسها المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رحمه الله، وأكمل مسيرتها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وتحظى باهتمام ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مثمناً دور القيادة الحكيمة بالدولة في دعم الجوائز والمسابقات القرآنية، والعناية بالمواهب والموهوبين من حفظة كتاب الله تعالى وتكريمهم ليكونوا خير سفراء لبلادهم وأوطانهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز