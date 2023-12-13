بحث التعاون مع وفد البرلمان الأوروبي المشارك بـ «COP28»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، عضوا لجنة صداقة المجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، بيتر ليز رئيس وفد البرلمان الأوروبي والوفد المرافق المشاركين في مؤتمر الأطراف.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك، خاصة في مجالات التنمية المستدامة، وقضايا البيئة والمناخ، والتطرق لمخرجات الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر COP28 وأهمية انعقاده في ذات مكان مؤتمر الأطراف بجانب الحكومات والمنظمات الدولية في المنطقتين الخضراء والزرقاء، وإشراك الشباب في أعمال الاجتماع.

من جهته أشاد وفد البرلمان الأوروبي، بنجاح الإمارات في استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ، وعقد الاجتماع البرلماني المصاحب للمؤتمر بالتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز