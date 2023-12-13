وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير المغرب

المصدر: دبي - وام

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تسلم معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، نسخة من أوراق اعتماد أحمد التازي، سفير المملكة المغربية لدى الدولة، في مكتب وزارة الخارجية بدبي. وتمنى معاليه للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب السفير المغربي الجديد، عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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