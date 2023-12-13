شؤون التعليم في «الوطني» تناقش خطة عملها الرقابية

المصدر: دبي - البيان

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ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، أمس، خطة عمل اللجنة الرقابية واعتمدت نصوص الموضوعات العامة التي ستتبناها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من الدكتورة مريم البدواوي مقررة اللجنة، آمنة العديدي، حميد الطاير، عائشة الظنحاني، الدكتورة موزة الشحي، ونجلاء الشامسي.

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