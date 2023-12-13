«الإمارات للتعليم» تطلق أسبوع التدريب التخصصي الثاني

المصدر: دبي - البيان

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انطلق أمس أسبوع التدريب التخصصي الثاني في العام الدراسي الحالي الذي تنظمه مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بمشاركة أكثر من 23 ألفاً من المعلمين والقيادات المدرسية ورياض الأطفال والاختصاصيين، بهدف تعزيز خبراتهم وإطلاعهم على آخر البحوث التعليمية وتدريبهم على أحدث الممارسات والأساليب التربوية في مجالات تخصصاتهم.

وأكد المهندس محمد القاسم مدير عام المؤسسة أن أسبوع التدريب التخصصي يأتي استكمالاً للأسبوع التدريبي الذي نظمته المؤسسة في شهر أغسطس الماضي بهدف إكساب الكوادر التربوية خبرات ومهارات جديدة في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية، موضحاً أن الأسبوع يتضمن أكثر من 110 ورش تدريبية تواكب التطورات التقنية والتطبيقية في مجال التعليم، ما يعزز من قدرات المعلمين والقيادات المدرسية ودورهم المهم في تنفيذ السياسات التربوية الهادفة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الوطني وتحسين مخرجاتها.

ويستهدف «الأسبوع» 1500 مدير مدرسة، 18000 معلم ومعلمة، 2000 أخصائي من الوظائف الداعمة و1800 من معلمي رياض أطفال، وتتناول البرامج المخصصة للقيادات المدرسية تدريباً متخصصاً في عدة محاور مبتكرة، فيما يتناول تدريب المعلمين تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوظيفه في عمليات التعليم والتعلم.

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