محمد القرقاوي: دورنا الأساسي صناعة الأمل والعالم العربي يحتاج قدوات

المصدر: دبي - وائل نعيم

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نقل معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تحيات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادي الدولي الفائز بجائزة «نوابغ العرب» عن فئة الاقتصاد، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال معاليه للدكتور محمد العريان: بداية أبلغك تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومباركته لك بحصولك على جائزة نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد.

وأضاف معالي محمد عبدالله القرقاوي مخاطباً الدكتور العريان: أنت نموذج ليس على مستوى الوطن العربي فقط، بل نموذج على مستوى العالم، واختيارك هو اختيار عربي وعالمي؛ لأنك من الشخصيات النادرة جداً على مستوى العالم في موضوع الاقتصاد، سواء تحاليلك السابقة وكيف تحولت إلى واقع، ولكن أيضاً كنموذج اقتصادي لملايين الشباب. وقال معاليه: «نتشرف أن تكون الفائز الأول بهذه الجائزة وفخورون بحضورك العالمي»، مضيفاً: «دورنا الأساسي صناعة الأمل، والعالم العربي يحتاج إلى أمل ويحتاج قدوات ونحن فخورون بك، ونعتبرك نموذجاً لنا نتعلم منك، والعالم أيضاً يتعلم منك، وأبارك لك ولعائلتك وللشعب المصري».

وعبر الدكتور محمد العريان عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن اختياره للفوز بهذه الجائزة، وقال إن الفوز بالجائزة شرف كبير.

وقال الدكتور محمد العريان: أنا أرى نفسي كفلاح مصري، وحصولي على الجائزة فخر كبير جداً، وتعني لي الكثير، لافتاً إلى أن هذه المبادرة من أهم المبادرات التي تظهر رؤية الإمارات ودبي، خاصة وأن الجائزة تحفز وتشجع الشباب في العالم العربي.

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