«تنمية المجتمع» توفد 56 قاصراً مع حاضناتهم لأداء العمرة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن إطلاق مبادرة لتنظيم رحلات إلى بيت الله الحرام للقصر من ذوي الدخل المنخفض مع حاضناتهم، خلال موسم الإجازة المدرسية الشتوية لأداء مناسك العمرة، بهدف استثمار فترة الإجازة لإدخال السعادة إلى قلوبهم، وتنويع تجاربهم وخبراتهم الحياتية والدينية ومشاركتهم المجتمعية، حيث تنظم المبادرة بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر وطيران الإمارات.

وانطلقت، أول من أمس، الدفعة الأولى من القصر المستفيدين من المبادرة ممن لم يسبق لهم أداء العمرة، والذين يبلغ عددهم الإجمالي 56 قاصراً، إضافة إلى حاضناتهم، حيث كان في وداعهم في مطار دبي الدولي معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وخالد راشد آل ثاني نائب الامين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، والشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول إقليمي للشؤون الدولية في طيران الإمارات وعادل الغيث نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات، وعيسى الشامسي، نائب الرئيس للعمليات في مطارات دبي، وعدد من المسؤولين من طيران الإمارات ومطارات دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وخلال وداعها لهم أعربت معاليها عن تمنياتها لهم برحلة سعيدة وميسرة، وأن تترك لديهم هذه الرحلة ذكريات جميلة تصاحبهم بعد انتهاء الإجازة وعودة الموسم الدراسي، وأكدت معاليها أن الهيئة حرصت على أن يكون موسم الإجازة مثمراً ومفيداً للأبناء القصر، وأن يقدم لهم الدعم الذي يستحقونه من خلال رحلة لأجمل بقاع الأرض.

وقالت: «تعمل هيئة تنمية المجتمع انطلاقاً من مسؤوليتها عن تطوير جودة حياة أفراد المجتمع، على وضع منظومة متكاملة لرعاية وتنشئة القصر، تضمن حصولهم على حقهم في أفضل فرص التعليم والدعم النفسي والاجتماعي وتطوير مهاراتهم ومواهبهم وتنويع تجاربهم وتحقيق تطلعاتهم، بما يسهم في توفير بيئة داعمة تعينهم على تحقيق إمكانياتكم الكاملة، وبناء مستقبل مشرق تملؤه السعادة والنجاح. ونتطلع إلى رؤية كل ابن وابنة من أبنائنا القصر في أفضل المواقع، وقد تحققت أحلامهم وطموحاتهم».

وتتضمن مبادرة أداء مناسك العمرة للقصر وذويهم رحلتين خلال موسم الإجازة المدرسية الشتوية، يسهم في رعايتها محل سيدتي الجميلة والخنجي للأقمشة وشركة إتش إيفينت وتستمر كل واحدة لمدة أسبوع تزور مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستفيد من الرحلتين أسر لم يسبق لها أداء العمرة.

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