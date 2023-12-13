«تنفيذي الشارقة» يعتمد دعماً سكنياً لـ 550 مستفيداً بإجمالي 373 مليون درهم

المصدر: الشارقة - البيان

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اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الدفعة الثالثة من العام 2023 لمستحقي الدعم السكني والبالغ عددهم 550 مستفيداً بتكلفة إجمالية تبلغ 373 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية لتوفير الدعم السكني لمواطني الإمارة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس موضوعات العمل الحكومي التي من شأنها تحقيق الأهداف التنموية انطلاقاً من سعي الامارة للارتقاء بكافة القطاعات، وبما ينعكس على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها.

وشملت الدفعة فئتي القروض والمنح في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، وتوزعت أغراضها على البناء الجديد، والاستكمال، والإضافة والصيانة، والحصول على مسكن حكومي.

وبلغ إجمالي الدعم السكني منذ إنشاء دائرة الإسكان 10 مليارات و391 مليون درهم استفاد منها 12 ألفاً و113 مستفيداً.

وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة.

ونص القرار على أن تُشكل اللجنة برئاسة الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، وعضوية كل من: عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والعميد عبدالله إبراهيم بن نصار نائب مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والدكتور عبدالله سليمان الكابوري النقبي مدير دائرة شؤون الضواحي، وعبدالله محمد الكديد المحرزي مدير إدارة الإحصاء بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وحسين علي الملا، تنفيذي علاقات إعلامية بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحصة عبدالجبار الخاجة مدير منطقة الشارقة التعليمية، والشيخة نجلاء علي المعلا، مدير إدارة المختبرات المركزية ببلدية مدينة الشارقة.

كما تضم عضوية اللجنة كلاً من: إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وهنادي صالح اليافعي مدير إدارة سلامة الطفل بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والدكتورة أميرة سيف الخاجة مدير مراكز الرعاية الصحية الأولية بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وخلود أحمد النعيمي مدير الشؤون التنفيذية لقطاع خدمة المجتمع بدائرة الخدمات الاجتماعية، وأسماء حسن المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي بدائرة الموارد البشرية، ولهيب المتولي خبير ضمان جودة بهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

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