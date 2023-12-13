حاكم عجمان: زايد غرس حب العمل الخيري والإنساني في نفوس أبناء الإمارات

المصدر: عجمان ـ وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في مجلسه بديوان الحاكم أمس، وفد جمعية بيت الخير برئاسة عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية.

واستمع صاحب السمو حاكم عجمان إلى شرح وافٍ حول أهداف ورسالة «بيت الخير» واطلع على برامجها وأنشطتها ومبادراتها، واستعداداتها لتقديم الدعم والعون لمختلف الشرائح الاجتماعية والإنسانية المحتاجة في الدولة، وعلى إنجازاتها في عجمان منذ افتتاح مكتبها عام 2013.

وقال سموه، خلال اللقاء: إن حب العمل الخيري والإنساني في الإمارات غرسه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون، في نفوس أبناء الإمارات، حيث تركوا رصيداً وافراً من معاني الوفاء والولاء والالتزام بالمسؤولية الإنسانية تجاه المستضعفين والمحتاجين، ويجب أن نواصل السير بخطى ثابتة على نهجهم، في ظل القيادة الرشيدة .

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان على إسهامات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، ودعمها للمؤسسات الخيرية والإنسانية وحرصها المتواصل على رعاية ومساندة المحتاجين والمعوزين وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها الإنسان منتهجة في ذلك المبادئ السامية التي حثنا عليها ديننا الحنيف.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان، خلال اللقاء، بالدور الذي تقوم به جمعية بيت الخير في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية داخل الدولة والبرامج التي تقيمها من أجل دعم الفئات المحتاجة، وإرساء قيم العمل الخيري والإنساني والوقفي، وخدمة المجتمع عبر حزمة من الأنشطة والمشاريع، موجهاً بضرورة بذل المزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية ومد يد التعاون مع مختلف الجمعيات الخيرية والإنسانية.

اهتمام

من جانبه، ثمن عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية استقبال صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده لوفد الجمعية واهتمامهما بالاطلاع على مشاريعها وبرامجها المتنوعة ودعمهما المتواصل لكافة الأعمال الخيرية والإنسانية، مؤكداً حرص الجمعية على تنفيذ توجيهات سموه ضمن مبادراتها المجتمعية التي تسعى إلى تسهيل الحياة لمواطني الإمارة ولمساعدة الأسر المتعففة بالإمارة، وتلبية متطلبات الحياة الكريمة لذوي الدخل المحدود والأسر المستحقة للخدمات الإنسانية والاجتماعية.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وسعيد مبارك المزروعي نائب المدير العام للجمعية، وطارق العوضي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وعدد من كبار المسؤولين.

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