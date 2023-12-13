تعاون بين شرطة دبي ومديرية المباحث للجرائم ذات الأولوية بجنوب أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع مديرية المباحث للجرائم ذات الأولوية في جنوب أفريقيا، بشأن التعاون الشرطي وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب بين الطرفين، وذلك في نادي ضباط الشرطة.

وقّع المذكرة عن شرطة دبي، اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعن المديرية الفريق سينابا موسيبي، مفوض قطاع العمليات للجرائم ذات الأولوية الوطنية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

دعم شراكة

وتنص المذكرة، على أن يتعاون الطرفان في دعم الشراكة بينهما، والعمل على تحقيق الأهداف المنبثقة عن مذكرة التعاون، ووضع آلية لتحقيق اتصالات فعّالة بين الطرفين، بهدف تسهيل تبادل المعلومات في الجرائم بمختلف أنوعها، والارتقاء بالمهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين، وتقوية علاقات التعاون في مجال تدريب العاملين والمساعدات الفنية والتقنية، وغيرها من البنود الأخرى.

تعزيز إمكانات

وأكد اللواء خليل المنصوري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد جسور التواصل مع الشركاء الخارجيين، من أجل مضاعفة الجهود والعمل بكل الطاقات لتعزيز الإمكانات والقدرات الشرطية عبر اعتماد أساليب عمل متجددة ومتطورة، لتقديم أفضل الخدمات الأمنية التي تنعكس إيجابياً في تطوير منظومة العمل الشرطي في مختلف المجالات.من جهته، ثمّن الفريق سينابا موسيبي، التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أهمية المذكرة في تحقيق المزيد من التعاون، بما يحقق التطلعات والآمال المشتركة بين الجانبين.

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