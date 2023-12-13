«حماية الدولي» يُطلق برنامجاً طلابياً

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، البرنامج الشتوي الطلابي 2023 في سبعة مقار تدريبية، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بمشاركة 350 طالباً وطالبة يمثلون جنسيات مختلفة، ويستمر البرنامج حتى 22 ديسمبر الجاري.

وأوضح اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن الهدف من البرنامج هو تنمية الشخصية وتهذيب السلوك، وتطوير المهارات وتعزيز روح المسؤولية لدى الطلاب، بالإضافة إلى حماية الأجيال من المخاطر والسلوكيات السلبية، والعمل على صقل الشخصية لديهم ليصبحوا قادرين على التكيف مع معطيات الواقع، والقدرة على الاعتماد على أنفسهم.

وأشار إلى أن البرامج التي يقدمها مركز حماية الدولي، أصبحت جاذبة للطلبة الذين ينتظرون هذه الفترة للالتحاق ببرامج شرطة دبي التوعوية والتثقيفية.

بدوره، أشار العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، إلى أن البرنامج الشتوي يحتوي على برامج متنوعة تشمل الرياضة، والضبط والربط العسكري، إضافة إلى دورات تخصصية كتعلم السباحة وركوب الخيل والسلامة والإنقاذ، إلى جانب البرامج الترفيهية والزيارات، كزيارة مركز الاتصال 901، وإدارة مركز القيادة والسيطرة، ومركز الابتكار، ومتحف شرطة دبي، وإدارة التفتيش الأمني K9 «الكلاب البوليسية»، ومدينة إكسبو والمشاركة في بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية المقامة بنادي ضباط شرطة دبي.

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