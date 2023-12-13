بدور القاسمي تكرّم فائزي «رواد المستقبل» تقديراً لابتكاراتهم في مجال الاستدامة

المصدر: الشارقة - البيان

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كرمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، 16 من الأفراد والمؤسسات الفائزين بـ«جائزة رواد المستقبل» لعام 2023، خلال حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في مقر مجموعة بيئة، تقديراً لإنجازاتهم المتميزة ومساهماتهم المبتكرة في مجال الاستدامة، ضمن فئات الجائزة الرئيسة الثلاث، والتي تضم الأفراد، والمجموعات، والمؤسسات.

مبادرة

وتأتي الدورة الجديدة من الجائزة، التي أطلقتها «بيئة للتعليم»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بيئة الرائدة بقطاعي الاستدامة والتحول الرقمي، في إطار مبادرة عالمية تهدف إلى تقدير الأفكار والمشاريع المبتكرة، التي تسهم في تشكيل مستقبل الاستدامة.

وخلال الحفل، هنأت الشيخة بدور القاسمي المشاركين والفائزين بالجائزة على إنجازاتهم وابتكاراتهم المتميزة، وقالت: «نولي اهتماماً كبيراً لأجيالنا القادمة، ولذلك أصبح الابتكار جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا للتطور والنمو، الأمر الذي يتجسد من خلال تكريمنا واحتفائنا بأصحاب الرؤى وصناع التغيير، الذين يسهمون بإنجازاتهم الاستثنائية في تعزيز مكانة الشارقة الريادية في مجالات الاستدامة والابتكار».

وأضافت: «الاستدامة لنا في الشارقة ليست مجرد شعارات أو توجهاً عابراً، بل هي التزام راسخ ومبدأ جوهري نستند إليه في قيادة جهودنا وتوجيه أعمالنا وصياغة قراراتنا»، مشيدة بالجهود الرائدة التي تبذلها مجموعة بيئة ومبادراتها الرائدة، بما في ذلك جائزة رواد المستقبل ودورها في تشكيل مستقبل الاستدامة بنجاح في الإمارة.

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