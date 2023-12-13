مخيم للأطفال للتعرف إلى مشروعات «محمد بن راشد للفضاء»

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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دعا مركز محمد بن راشد للفضاء، المهتمين بالمشاركة في أول نسخة خاصة بالأطفال من «مخيم مستكشف الفضاء»، للتسجيل والاشتراك عبر الرابط الإلكتروني، المتوفر على حسابات المركز بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث سيتاح للأطفال في عمر 7 إلى 11 عاماً الاشتراك بالمخيم، المقرر تنظيمه خلال الفترة 25 - 27 ديسمبر الجاري، والذين سيتعرفون من خلاله على لمحة عن الفضاء والكواكب وأبرز المهمات، والمشاركة في فعاليات مختلفة وورش عمل تفاعلية.

وسيُقام المخيم داخل المركز، وسيكون أمام المشاركين فرصة التعرف إلى أهم مشاريع المركز، والقيام بجولة تعريفية داخل المختبرات العلمية، لفهم المزيد من المعلومات حول مجال استكشاف الفضاء، حيث يعتبر مخيم الفضاء الصيفي، جزءاً من مبادرة مستمرة للمركز، والتي تهدف إلى إثارة اهتمام الطلاب بالتخصصات المتعلقة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء، فيما يتماشى المخيم مع الهدف الرئيسي للمركز، الذي يتمثل في رعاية جيل جديد من العلماء والمهندسين ورواد الفضاء، الذين سيساهمون بشكل كبير في نمو وتطور قطاع الفضاء في الإمارات.

ويمنح مخيم مستكشف الفضاء، للمشاركين تجربة استثنائية، تساعد الأطفال على فهم كوكب الأرض ونظامنا الشمسي.

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