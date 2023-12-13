«القيادات الدبلوماسية» يحتفي بتخريج 70 كادراً مواطناً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفى مكتب التبادل المعرفي في حكومة الإمارات، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بأكثر من 70 خريجاً وخريجة من الكوادر المواطنة المنتسبين لبرنامج «القيادات الدبلوماسية»، الهادف لتأهيل خبراء التبادل المعرفي في الجهات الحكومية، وتزويدهم بالمهارات الداعمة لعملهم في نقل ومشاركة تجارب دولة الإمارات دول العالم الشريكة لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي.

ضم البرنامج نخبة الخبرات الإماراتية المتميزة التي أسهمت في برامج ومبادرات التبادل المعرفي الحكومي مع العديد من حكومات العالم، وركّز على تزويدهم بالمهارات الدبلوماسية التي تمكنهم من نقل أفضل الممارسات والخبرات الإماراتية باحترافية عالية، وإعدادهم لممارسة دورهم بكفاءة وفاعلية من خلال تنمية مهارات الدبلوماسية والإدارة المعاصرة، والتعرف على الإطار النظري والتجريبي في المجال الدبلوماسي.

كوادر مؤهلة

وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن البرنامج يعكس حرص حكومة الإمارات على الاستثمار في الإنسان، وإعداد الكوادر المواطنة المؤهلة الاحترافية القادرة على نقل خبرات الدولة إلى العالم، من خلال مبادرات التبادل المعرفي الحكومي التي تغطي أكثر من 30 دولة في مختلف قارات العالم. وقال لوتاه، إن الكوادر الإماراتية المتخصصة في مجالات التبادل المعرفي ستوظف الخبرات والمعارف التي اكتسبتها في المجال الدبلوماسي في ترسيخ الصورة المشرقة لحكومة دولة الإمارات، وتسهيل عملية نقل المعرفة ومشاركة الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، مهنئاً خريجي برنامج القيادات الدبلوماسية على إنجازهم البرنامج بنجاح وكفاءة عالية، متمنياً لهم التوفيق في خدمة وطنهم ومجتمعهم.

تطور مهني

من جهته، قال نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «صمم البرنامج لتزويد المنتسبين بالمهارات الدبلوماسية العملية اللازمة وتنميتها، ما يسهم في ترسيخ التزام دولة الإمارات بتعزيز التميز في القطاع الحكومي، ونؤكد التزامنا بدعم التطور المهني الدبلوماسي للمسؤولين الحكوميين ورفدهم بالحلول العملية، بما يسهم في تعزيز التقدم المستمر للقدرات الدبلوماسية في دولة الإمارات».

4 مساقات

وشمل البرنامج أربعة مساقات رئيسية تشمل التحدث أمام الجمهور، والتعامل مع وسائل الإعلام، والبروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي، وفن التفاوض والتعامل مع الثقافات المتعددة، والتعريف بالسياسة الخارجية لدول الإمارات.

وتضمن البرنامج عدداً من المساقات التدريبية التي تغطي مهارات أساسية، تشمل تأهيل الكوادر لنقل رسالة إعلامية واضحة تعزز حضور حكومة الإمارات دولياً، وجمع المساق بين الجوانب النظرية والعملية لتأهيل المشاركين لإجراء المقابلات والحديث أمام الجمهور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز