إزاحة الستار عن لوحة «5 نجوم» في مركزين لتقديم خدمات الداخلية بأم القيوين

المصدر: أم القيوين ـ وام

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أزاح اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، يرافقه العميد حميد مطر عجيل، قائد عام شرطة أم القيوين بالإنابة، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، والعميد ناصر خادم الكعبي، مدير عام السعادة بوزارة الداخلية، الستار عن لوحة 5 نجوم لمركزين للخدمة بإمارة أم القيوين، هما: مركز شرطة المدينة الشامل، ومركز خدمات المرور والترخيص، وذلك ضمن نتائج تصنيف قنوات الخدمة في الحكومة الاتحادية لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لعام 2023، والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأعرب وكيل الوزارة، عن فخره واعتزازه بهذه المنجزات المحققة من قبل مراكز تقديم الخدمة التابعة لوزارة الداخلية، والتي تحققت نتيجة جهود كافة العاملين، والسياسات والخطط المطبقة وفق توجيهات حكومة الإمارات، ونهجها الساعي لتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.

وأكد العميد حميد مطر عجيل، قائد عام شرطة أم القيوين بالإنابة، الحرص على تقديم أفضل الخدمات الشرطية للمجتمع وفق رؤية القيادة الرشيدة، مشدداً على أهمية المضي قدماً في العمل والعطاء واستدامة مسيرة التطوير والتحديث، وتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة نحو المزيد من النجاحات.

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