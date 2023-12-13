محاكم دبي تنشر التوعية بمعايير رواد التميز عبر 4 ورش

المصدر: دبي ـ البيان

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نظم قسم التميز في محاكم دبي، أربع ورش توعوية حول مفاهيم التميز المؤسسي ومعايير برنامج رواد التميز القضائي، بمشاركة عدد من القضاة، لنقل المعرفة وتسليط الضوء على الجوانب الرئيسية لتحقيق التميز في العمل القضائي.

واتسمت الورش التي قدمها خليفة المحرزي المستشار الأسري في محاكم دبي، بعمق الطرح والترابط بين المفاهيم والمعايير وآلية تطبيقاتها في مجال العمل القضائي، مما أدى إلى تفاعل المشاركين وتعزيز النقل المعرفي أثناء الورشة.

وأوضح المحرزي، أن هذه الورش تأتي كجزء من استراتيجية محاكم دبي لتطوير مهارات ومعارف القضاة، وتعزيز التفاعل الفعال مع مبادرات التميز القضائي.

وتضمنت الورش، محاور عدة منها الغاية من برنامج ومعايير التميز القضائي، أوزان المعايير، وآلية التقييم والترشح، وآلية التكريم، والشرح التفصيلي للمعايير الفرعية، حيث إن معايير البرنامج مماثلة لمعايير برنامج دبي للتميز الحكومي، إذ تشمل الأداء والإنجاز والابتكار والتعلم المستمر والفكر المتجدد والمبادرة والوعي الريادي والشخصية الإيجابية والمؤثرة.

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