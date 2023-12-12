مبادرة شبابية لتنظيف شاطئ جزيرة "أم الحطب"

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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نظم مواطنون في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، حملة شبابية لتنظيف جزيرة "أم الحطب" تحت شعار "شواطئنا أمانة"، وذلك حرصاً منهم على المحافظة على جمالية شواطئ الجزيرة.

واستهدفت الحملة التي شارك فيها نحو 40 مواطناً، حماية البيئة البحرية من المخلفات والنفايات والحفاظ على المظهر العام لشواطئ جزيرة "أم الحطب"، التي تمثل مقصداً رئيسياً لسكان منطقة الظفرة، للاستجمام والتخييم، فضلاً عن تعزيز ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، في مجال الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري لدولة الإمارات والجزر التابعة لها.

وقال أحمد عمران القبيسي ، صاحب المبادرة إن الحملة جاءت لتخدم جميع أفراد المجتمع، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال تنظيف الشواطئ والحفاظ على المظهر العام الذي يعد واجباً وطنياً ومسؤولية جماعية، لما له من دور وتأثير واضح في حماية البيئة، إضافة إلى النواحي الجمالية والصحية.

وبيَّن أن الحملة تأتي ترسيخاً لجهود الجهات المعنية من بلديات وغيرها في تشجيع مبادرات الحفاظ على البيئة، وهو الأمر الذي دعانا جميعاً اليوم للحضور والمساهمة بدورنا في دعم جهود قيادتنا الرشيدة بالحفاظ على البيئة.

ومن جانبه، أكد علي مقهد المزروعي، أن الحملة تستهدف زرع القيم الإيجابية لدى أفراد المجتمع والمتعلقة بالبيئة، وتعزيز مسؤوليتهم المجتمعية تجاه المحافظة على المظهر الحضاري العام لشواطئ الدولة ومرافقها العامة، وذلك في إطار مسؤوليتنا المجتمعية كمواطنين لهذا الوطن الغالي والعزيز، بترسيخ المعايير الحضارية والبيئية والجمالية والمرافق الترفيهية والخدمية كافة.

ولفت إلى أنه عكف على تخصيص كافة وسائل وأدوات الدعم اللازمة لإنجاح الحملة، والتي تضمنت تزويد المشاركين والمتطوعين بجميع الأدوات اللازمة لضمان فعالية تنظيف الشاطئ مثل القفازات وأكياس القمامة، والقبعات الواقية من الشمس ومياه الشرب، حيث تم تجميع كمية كبيرة من مختلف أنواع النفايات البلاستيكية والزجاجية والورقية من الجزيرة، والتي شملت علب المشروبات والمعلبات وأدوات المائدة البلاستيكية وأعقاب السجائر وغيرها.

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