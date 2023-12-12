حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن دعوة المجلس الاستشاري للانعقاد لدوره العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر

المصدر: وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.

ونص المرسوم على أن يُدعى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر يوم الخميس 1 جمادى الآخرة 1445ه الموافق 14 ديسمبر 2023م.

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