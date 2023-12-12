مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في الشهامة يجمع بين التقنيات المتقدمة لتحقق رعاية فعّالة وسريعة

المصدر: البيان

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يعتبر مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في الشهامة، أحدث مفاهيم الرعاية الصحية التي تجمع بين التقنية المتقدمة والخدمة الفعّالة لتلبية احتياجات المرضى بشكل شامل، حيث يهدف هذا المركز إلى تقديم جراحة متخصصة دون الحاجة لإقامة طويلة في المستشفى، مما يوفر وقتًا وجهدًا للمرضى.

ويخفض مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد الوقت الذي يقضيه المريض في المستشفى، مع الحفاظ على جودة الرعاية الصحية، حيث يُمكن للمرضى الخروج في نفس اليوم بعد الجراحة، وهو ما يساهم في تقليل التكاليف وتحسين تجربة المريض، ومتابعة المريض بعد خروجه من المستشفى وهي جزء من الخطة العلاجية، لذلك يتم تحديد مواعيد متابعة المريض مع الطبيب المعالج بعد الانتهاء من العملية.

ويقدم المركز مفهومًا متقدمًا يجمع بين الكفاءة الجراحية والاهتمام الشخصي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للذين يبحثون عن رعاية صحية شاملة ومتميزة.

ويستفيد المرضى في هذا المركز من فريق متخصص من الجراحين والممرضين المدربين، ويتمتعون ببيئة مريحة وآمنة للشفاء، كما يتم استخدام أحدث التقنيات الطبية لتحقيق نتائج دقيقة وفعالة،

وتشمل التخصصات الرئيسية التي يقدمها المركز طب الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة العظام، وأمراض القلب، وأمراض الأعصاب، وطب المسالك البولية، وأمراض الروماتيزم، والأمراض الجلدية، وجراحة الأوعية الدموية، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض الكلى، وطب الأطفال، وطب العيون، والعلاج الطبيعي.

وتشمل التقنيات التي يقدمها المركز العمليات الجراحية المختلفة بأحدث الوسائل التي تتيح هذا التقليل من الألم، وتسريع عملية الشفاء، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الليزر في عدة تخصصات جراحية، مثل علاج الأورام وإجراء عمليات التجميل، وتصحيح بعض الحالات الطبية بطرق أقل تداخلاً وأقل ألمًا وتقليل الآثار الجانبية.

وفي مجال جراحات القلب، يقدم مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد، الأدوات الدقيقة وأجهزة الرؤية عالية الدقة، حيث يمكن للأطباء إجراء تداخلات جراحية دقيقة وفعّالة للقلب دون الحاجة لفتح الصدر بشكل كامل، مما يقلل من مدة الإقامة في المستشفى، واستخدام تقنيات التنظير مثل المنظار في إجراء الجراحات بدون فتح كبير في الجلد، يتيح ذلك للأطباء إجراء عمليات دقيقة باستخدام أدوات صغيرة ومناظير تتيح رؤية واضحة للأعضاء الداخلية.

وقال الدكتور بهاء دميان جريس، المدير الطبي وأخصائي الطب الباطني في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد، الشهامة: "إن المركز هو انعكاس واضح لتفانينا في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة التي تركز على المريض، وبفضل تقنياتنا المستخدمة يمكن للمرضى الاستفادة من فترات شفاء أقصر مقارنة بالجراحات التقليدية، كما تسمح جراحات اليوم الواحد بتخصيص الرعاية الفردية لكل مريض على حدة، والتزام الفريق الطبي بمتابعته سريعاً خلال عملية الشفاء في نفس اليوم".

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