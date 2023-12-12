المرر يترأس وفد الإمارات في الحدث رفيع المستوى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المصدر: وام

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شارك معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في الحدث رفيع المستوى الذي نظمته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف بمناسبة مرور 75 عاماً على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

‏‎وخلال إلقائه كلمة دولة الإمارات في قصر الأمم المتحدة في جنيف، أشار معالي المرر إلى أن الاحتفال بالمناسبة يأتي هذا العام في أوقات صعبة يمر بها العالم اليوم، وينبغي على الجميع أن يواصل السعي إلى التمسك بحزم ودون قيود أو شروط بعالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.

وأعلن معاليه التعهدات التي تقدمت بها دولة الإمارات لإظهار التزامها تجاه حماية حقوق الإنسان، ومن بينها تعزيز تمثيل المرأة الإماراتية في المناصب القيادية في القطاع الخاص ليصل إلى ما لا يقل عن 30% بحلول عام 2025، وتكثيف الجهود الوطنية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

‏‎وفي إطار التعاون الدولي، تعهدت دولة الإمارات أيضا ببناء شراكات بين اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والآليات الوطنية المماثلة في الدول الأخرى في مجال حقوق الإنسان.

ولفت معالي المرر إلى أنه وفي سياق الدعم الثابت الذي تقدمه الدولة للمنظومة الأممية فإنها ستستمر في دعم أنشطة وبرامج المفوضية السامية لحقوق الإنسان والصناديق المتخصصة.

وشارك سعادة جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في الحدث رفيع المستوى.

وقد تقدمت عدد من الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بتعهدات لتعزيز حقوق الإنسان الأساسية، وأهمية تمتع الجميع بها.

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