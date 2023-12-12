نائب رئيس أركان القوات المسلحة يفتتح دورة «أسس الذكاء الاصطناعي»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، في كلية زايد الثاني العسكرية الدورة الأولى في أسس الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الدورة، كثمرة تعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حيث تم تصميم الدورة بما يخدم متطلبات وزارة الدفاع في العمل على جاهزية منتسبيها في مجالات البرمجة التقليدية والمفاهيم والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي ومبادئ تعلم الآلة وأنواعه.

وأكد نائب رئيس أركان القوات المسلحة، حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، على تزويد شباب الوطن بأفضل المهارات المستقبلية، مؤكداً بأن هذه الدورة تصب في المبادئ الخمسين للدولة، تحديداً في المبدأ الرابع، حيث إن المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو الاستثمار والبناء المستمر في مهارات رأس المال البشري، وكذلك المبدأ السابع في ترسيخ التفوق الرقمي والتقني والعلمي للدولة، مثمناً بدوره الشراكة المؤسسية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز